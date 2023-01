Noemi Bocchi, l'ex marito Caucci avvisa Totti: «E' molto furba. Le interessa solo avere una vita di lusso»

La burrascosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato l'argomento protagonista della prima puntata di Non è l'Arena del 2023, programma domenicale condotto da Massimo Giletti in onda su La7. A tornare sulla discussa vicenda Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone che, in collegamento ha svelato dei retroscena e degli aspetti inediti sulla sua passata relazione.

Mario Caucci, cosa ha detto

Dopo le presentazioni, l'impreditore Mario Caucci ha spiegato al conduttore e giornalista Massimo Giletti il motivo per cui ha scelto di parlare e di apparire per la prima volta in televisione: «Ho deciso di parlare perché questa storia è la pagina più nera della mia vita», ha confessato l'uomo con la voce tremante. «Ci siamo incontrati ad una festa di amici comuni, ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a frequentarci praticamente da subito. Noemi era una bellissima ragazza, una volta era ancora più bella nella sua semplicità», ricorda l'ex imprenditore parlando del giorno in cui ha conosciuto la sua ex moglie. Poi continua: «Noemi è una donna che ti sa prendere perché ti fa vedere e vivere il lato bello della vita, legato allo star bene».

Caucci ne fa un ritratto non poco piacevole: «Noemi è una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole dalla sua vita e dove vuole arrivare, e dove è ora lo dimostra pienamente. È una donna che se non si ha un carattere estramemente forte è in grado di farti prendere correnti diverse rispetto ai tuoi interessi». «È tutto finalizzato a raggiungere uno stato di vita molto alto», conclude lapidario. Poi con la voce tremante spiega il momento della rottura: «Questa storia si spacca quando nel 2017 mia madre viene a mancare e io ho perso il faro della mia vita. Un mese dopo mia moglie mi chiede una pausa di riflessione, trasformata brevemente in separazione».

Mario Caucci nega di aver abbandonato Noemi Bocchi e i due figli dopo la separazione: «Non sono mai venuto meno ai miei doveri, a volte ho pagato cifre più basse ma non ho mai lasciato senza sostentamento la mia ex moglie e i due figli», ha confessato l'uomo negando in seguito tutte le accuse rivolte alla sua persona di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, che presto se ne discuterà in tribunale. Per concludere, l'imprenditore lancia un messaggio all'attuale compagno di Noemi Bocchi: «Totti, come la maggior parte delle persone che vivono queste problematiche, secondo me ha fatto un errore sfasciando la sua famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, rimanere era la cosa più difficile, ma che alla fine avrebbe fatto la differenza».