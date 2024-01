Nino Frassica indagato dopo la sparizione del gatto Hiro: diffamazione e stalking tra i reati ipotizzati

Nino Frassica sarebbe indagato dalla procura di Spoleto in seguito alle polemiche seguite alla sparizione di Hiro, il gatto della sua famiglia sparito all'inizio di settembre nella città umbra dove l'attore si trovava per le riprese della serie televisiva Rai «Don Matteo», alloggiando, insieme alla moglie Barbara Exignotis in una casa del centro. Diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere le ipotesi che verrebbero ipotizzate in un fascicolo nel quale comparirebbero anche i nomi della moglie e della figlia di quest'ultima. A riportare la notizia è stato oggi il Corriere dell'Umbria.

Le indagini

Interpellato dall'Ansa, il procuratore facente funzioni di Spoleto Vincenzo Ferrigno ha risposto: «non posso confermare né smentire.

I cartelloni

Nei prossimi giorni sono previste a Spoleto le riprese delle nuove puntate di don Matteo con Frassica e gli atri attori. «I miei assistiti sono molto preoccupati, specie dopo il video in cui la Exignotis (la moglie di Frassica - ndr) ha fatto il nome della signora di piazza Campello» ha detto all'Ansa l'avvocato Fabrizio Gentili, che rappresenta entrambe le famiglie ritenute coinvolte nella scomparsa del gatto. Il legale ha spiegato che i timori sono legati anche a dei grandi manifesti affissi a Spoleto e firmati da un attivista per i diritti degli animali. Accanto a una foto di Hiro compare la scritta «fino a quando una vita umana varrà meno di uno smarphone, un animale non sarà mai considerato speciale. La mia vicinanza alla Fam. Frassica».