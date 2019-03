Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme: «Ti amo più di ogni altra cosa, l’amore supera gli errori»

Sembra essere tornato il sereno fra Luigi Favoloso e Nina Moric. I due erano fidanzati da tempo, poi si sono allontanati dopo la partecipazione di Luigi al Grande Fratello (quindicesima edizione) e ora, stando a quanto pubblicato su Instagram, sembra che la coppia sia tornata insieme.

Nelle immagini pubblicate si vedono Nina e Mario teneramente abbracciati. Nina ha poi ultimante postato un suo scatto accomagnato dalla didascalia: “I’ll never love again” (non amerò mai più). Tra i commenti quelli di Favoloso con un: “Ti amo più di ogni altra cosa, si sbaglia, ma l’amore supera gli errori. Senza di te non vivrei”.

Per l’ex gieffino qualche tempo fa si era parlato di un flirt con Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura, che lui ha prontamente smentito. Nina invece si è riavvicinata all’ex marito Fabrizio Corona, che ha difeso dopo il caso del video per Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, scatenando una lite con Belen Rodriguez, anche lei storica ex di Corona.

Ultimo aggiornamento: 16:37

