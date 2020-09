Nina Moric va dal veterinario, ma dimentica il gatto: «Troppe cose per la testa»

Nina Moric va dal veterinario, ma dimentica di portare con sé il gatto. La modella croata ha condiviso l'incredibile gaffe con i suoi follower su Instagram raccontando: «Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa. Mi sa che ci vado io a fare un controllino. Che disastro». Nina Moric ha poi ammesso di avere ultimamente «troppe cose per la testa», prima di tornare a casa a prendere il povero gatto. Stavolta sì, per andare dal veterinario.

LEGGI ANCHE Fabrizio Corona, Carlos va a vivere col padre. Nina Moric: «La tua mancanza mi divora»

Nina Moric ha fatto sapere di non essere serena a causa del figlio Carlos, divenuto maggiorenne da poco, che ha deciso di andare a vivere con il padre, Fabrizio Corona. Una decisione che ha ferito la showgirl, incapace di darsi pace di questo abbandono. Nina continua a pubblicare messaggi rivolti al ragazzo su Instagram, facendo anche preoccupare qualche fan. E a chi le chiede come mai il figlio abbia scelto di trasferirsi dal padre, lei replica con amarezza: «Perché ha 18 anni e decide lui dove vivere. Probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa».

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA