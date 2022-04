Nina Moric, l'annuncio choc su Instagram: «Non mi vedrete mai più». Il messaggio spaventa i fan: «Stai per suicidarti?»

Nina Moric torna a preoccupare i fan. La modella torna su Instagram per attaccare Fabrizio Corona e per chidere giustizia. Ha voglia di vuotare il sacco. «Lo so non è una cosa intelligente quella che sto facendo ma ho bisogno di dire la verità». Una notte intera di stories che hanno tenuto attaccati al social i follower. La Moric si mostra in forte stato confusionale nella sua nuova casa milanese. Uno sfogo che l'ex del re dei paparazzi fa dopo non aver ricevuto neanche una telefonata dal figlio Carlos per le vacanze di Pasqua. «Hai tolto il telefono a mio figlio, non mi fai sapere nulla di lui». I video proseguono e Nina è sempre più tormentata. Accusa l'ex marito di avergli portato via il figlio e anche i soldi, tanti soldi. «Mi hai portato via mio figlio perché ti è servito per uscire dal carcere».

APPROFONDIMENTI SOCIAL Nina Moric, la disperazione per il figlio SOCIAL Fabrizio Corona bannato da Instagram denunce o strategia? Ecco... L'AMAREZZA Nina Moric, cosa è successo alla modella? PERSONE Fabrizio Corona, nuova frecciata in tv a Ilary Blasi: «La... PERSONE Nina Moric di nuovo innamorata, spuntano le prime foto social:... LO SCONTRO Fabrizio Corona insulta Alessandro Del Piero sui social:... FABRIZIO CORONA Fabrizio Corona, torna ad abbracciare Nina Moric: ecco le foto... L'INDAGINE Nina Moric e i maltrattamenti dell'ex Luigi Favoloso,... AMORE SOCIAL Nina Moric, ecco il nuovo fidanzato di 22 anni:... GOSSIP Nina Moric e Belen, saluti e baci in tribunale: ma in aula sono...

Nina Moric a Verissimo, cosa è successo alla modella? Fan in ansia: «Ha bisogno di aiuto»

Nina Moric torna su instagram e sconvolge i fan

La storia tra i due è sempre stata turbolenta. Tra lascia e prendi sono ormai tantissime le volte in cui la modella croata è ricorsa ai social per sfogarsi. Nina Moric ormai è stremata. Fino al 2015 la croata ha avuto Carlos Maria Corona in affido. Poi la modella perse l'affido del figlio a causa di una segnalazione telefonica fatta alla polizia. Fu proprio il figlio a chiedere alle forze dell’ordine di intervenire per mettere fine a una violenta lite tra Nina e sua madre, che viveva con la figlia e il nipote. A seguito della segnalazione le forze dell’ordine intervenirono tempestivamente. La lite fu interrotta e la Moric venne ricoverata al pronto soccorso a causa di ematomi e lesioni che presentava in diversi punti del corpo. Dopo aver letto i referti ed esaminato le testimonianza della Moric, di sua madre e di Carlos, gli inquirenti stabilirono che la Moric avesse tentato il suicidio e, pertanto, non fosse in grado di occuparsi di suo figlio. Da quel momento Carlos fu affidato ai nonni paterni, dal momento che Fabrizio era di nuovo in galera e la situazione psicologica di Nina Moric ha continuato a peggiorare. Nonostante la smentita sul tentativo di suicidio da parte della Moric e dei suoi legali i giudici non hanno mai restituito alla donna il figlio, così Nina dal 2018 ha potuto vedere suo figlio solo una volta alla settimana per un'ora e mezza in presenza di un'assistente sociale.

Lo sfogo

Stanotte la donna torna a parlare di quel momento. «Ora Fabrizio quale sarà la tua prossima mossa? Andrai in tv a dire che sono una drogata? Vai pure ma la verità è un'altra». La Moric dice di avere in mano una «bomba» d'informazioni che rispedirebbero Fabrizio diretto in carcere, ma lei non vuole questo. «Mi danno della pazza ma io non sono pazza». Il messaggio poi è diretto proprio all'ex re dei paparazzi, guarda dritto dello schermo del telefonino Nina: «Pensi di farmi paura? Non puoi fare paura a chi non ha più nulla da perdere».

Preoccupazione dei fan

La donna è rimasta infatti senza famiglia e anche il lavoro non va benissimo. Sono sempre meno le tv che la invitano e questo probabilmente anche per lo stato confusionale in cui ultimamente la modella si mostra in pubblico. «Mi hanno tolto tutto, ora dico la verità e poi sparisco per sempre». Con questa frase sdraiata dal suo letto la Moric fa saltare in aria i suoi fa. «Mi state scrivendo in tanti "ti stai suicidando?", no state tranquilli sono una combattente e se non lo ho fatto quando nessuno mi avrebbe cercata perché dovrei farlo Ora?». Continua fino a mattina la modella che saluta i social con una frase solamente: «Questo giorno non accadrà mai più»