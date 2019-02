Nilufar Addati, paura per l'ex Uomini e Donne: «Schianto in auto contro un albero»

Nilufar Addati e l'incidente d'auto. Questa mattina l'ex volto di Uomini e Donne avrebbe avuto un incidente stradale e si sarebbe schiantata contro un albero. A darne notizia, è la stessa Nifular in una stories di Instagram . «Questa mattina non è iniziata bene, con un incidente. Mi sono schiantata contro un albero...».

E poi continua: «Fortunatamente non mi sono fatta male e non ho fatto male a nessuno. Solo tanto spavento e i pianti del momento». Insomma, per fortuna nessuna grave conseguenza.



Anche l'ex fidanzato di Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi avrebbe commentato sui social l'accaduto: «Comunque, è ovvio che ho sentito Nilufar. È andata contro una pianta e sta benissimo».



Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio, 09:02

