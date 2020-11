American Idol, morta Nikki McKibbin la star della prima edizione: aveva 42 anni

Da un Karaoke bar fino al podio della prima edizione del talent show American Idol nel 2002. Carriera folgorante per Nikki McKibbin, la cantante texana che è morta stamattina a 42 anni a causa di un aneurisma cerebrale.

È stato il marito di Nikki, Craig Sadler, con un post su Facebook a dare la notizia.

L'account social della trasmissione la saluta così: «Nikki McKibbin era un talento incredibile e siamo profondamente rattristati dalla notizia della sua scomparsa. Faceva parte della nostra famiglia di American Idol e ci mancherà molto. I nostri cuori e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile».

Nikki McKibbin was an incredible talent and we are deeply saddened by the news of her passing. She was part of our American Idol family and will be truly missed. Our hearts and prayers go out to her family and friends during this difficult time.

— American Idol (@AmericanIdol) November 1, 2020