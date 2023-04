Nikita, la vincitrice (stratega) del Gf Vip: le liti con Luca, il tentato suicidio, la fuga da casa e l'alleanza con i Donnalisi. «Stavolta ha vinto la verità»

Nikita Pelizon è la vincitrice del Grande Fratello Vip. Ma chi è la modella triestina? Pelle diafana, occhi blu e capelli verdi. Un volto d'angelo e un carattere da vera combattente. Nikita è stata la più votata di ogni edizione dei Gf Vip e la più salvata dai telespettatori. Arriva in finale contro una vera queen dei reality: Oriana Marzoli e la batte. Perché in realtà dietro a quella parvenza da agnellino si nasconde una vera tigre pronta a tutto pur di vincere. Nikita la stratega?

Nikita è la vera Regina di Scacchi della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Entra in punta di piedi con il suo accento, ingiustificatamente straniero, e si imbonisce i più (deboli) dei concorrenti, quelli che gli altri vipponi hanno inizialmente emarginato, ma che sui social sono i più forti di tutti. Conoscitrice delle dinamiche dei reality arriva al Gf Vip dopo aver partecipato a Pechino Express in coppia con Helena Prestes. Il verde dei suoi capelli era già approdato in Sardegna per tentare le coppie di Temptation Island. Insomma Nikita sà giocare e le aue armi le ha usate tutte nel reality di Mediaset.

L'amicizia con George

Entra nel loft di Cinecittà quel lontano 19 settembre 2022 e fin dall'inizio evita discussioni e si schiera con chi all'interno della casa era un po' messo all'angolo. Piuttosto di avvicinarsi a un forte (e famoso) Antonino Spinalbese ha scelto il tiktoker George Ciupilan, vippone che sicuramente a livello mediatico ha funzionato poco ma che ha un esercito di fan sui social. Così mentre molti snobbano George lei si accaparra i voti dei suoi fan e il suo fandom cresce.

Le accuse di Elenoire

Come se non bastasse lei a creare dinamiche che la portano su nei consensi, ci pensano anche gli altri vipponi ad "aiutarla". Il suo modo di fare nella casa non piace, c'è chi le dice che ha un atteggiamento da gatta morta e chi addirittura la accusa di portare iella. Porta bandiera di questa infondata e ingiustificata maldicenza Elenoire Ferruzzi, che viene squalificata dopo un gesto veramente riprovevole nei confronti di Nikita. Così il pubblico si affeziona ancora di più a quel volto d'angelo. E il consenso cresce, come i follower sulla sua pagina Instagram.

L'infanzia difficile

La sua linea della vita, il racconto della sua infanzia, trafigge il cuore dei telespettatori. «A sei anni c’era qualcosa che non andava. Mi dicevano che la nostra era l’unica religione. Sono cresciuta con la Bibbia davanti. I miei genitori sono testimoni di Geova ma molto molto praticanti». È un racconto molto forte quello che l'ex vippona fa nel loft di Cinecittà. La vita di Nikita non è stata facile, anzi tutt'altro. La 29enne ha raccontato ad Alfonso Signorini che il periodo più difficile, quello in cui ha pensato anche al suicidio, è stato quando aveva sedici anni: si doveva sposare con il suo fidanzato, ma si rifiutò. Oltre al suicidio, Nikita ha raccontato anche di aver tentato anche di scappare la casa, a 16 anni, ma la polizia la trovò subito e la riportò dai genitori. A 18 anni prende il coraggio e se ne va. Una vita lontana dai genitori, racconta del dolore di vivere senza una famiglia Nikita nella casa. Perché la 29enne ha recuperato un rapporto con il padre ma con la madre no. Sabrina, la mamma, preferisce parlare sui social piuttosto che con la figlia. Anche se in molti sul web la accusano di mentire lei va avanti dritta per la sua strada.

La (presunta) malattia

Piange mentre si appunta tutte le sue emozioni su dei post-it perchè, a detta del suo ex fidanzato Matteo Damante che fa un breve passaggio di qualche giorno nella casa, lei ha una malattia neurologica che non le permette di ricordare le cose. Lei non conferma e non nega, ma sui social il suo nome è sempre in tendenza.

Con una storia del genere e un accanimento così forte da parte degli altri vipponi contro di lei d'altronde era impossibile che i telespettatori non si affezionassero al suo personaggio, alla sua educazione, ai suoi silenzi. Così sale in classifica senza occhio di bue puntato addosso. Perchè questa è stata la vera forza di Nikita, salire silentemente in vetta senza che nessuno degli altri concorrenti si accorgesse di quanto stava accadendo. Lei era l'unica consapevole.

Le liti con Luca

Poi Ciupilan è uscito e Nikita punta tutto su Luca Onestini. Anche lui esperto di reality, bello e tenebroso. Con lui ha fatto la parte della vittima. Innamorata realmente? Non si sa fatto sta che Nikita è riuscita a creare una dinamica tale che le ha regalato blocchi di trasmissione intere a lei dedicate. La Pelizon ha accusato l'ex di Uomini e Donne di averla illusa e i fan le si sono affezionati sempre più. Le liti tra loro sono andate avanti, tra tregue e battaglie, fino all'eliminazione dello stesso avvenuta la scorsa settimana.

L'alleanza con i Donnalisi

E poi quell'allenza con la più "odiata" della casa che ancora poco sa di veritiero, almeno così dicevano gli altri vipponi. Mentre tutta la casa volta le spalle ad Antonella Fiordelisi per il suo temperamento veramente sempre, e troppo, sopra le righe, lei la prende sotto la sua ala protettiva. Nikita è l'unica che riesce, o almeno prova, a far ragionare l'influencer partenopea. Così quando Edoardo Donnamaria e l'ex schermitrice sono fuori dal reality a chi sono andati i loro voti? A Nikita ovviamente, i Donnalisi sono stati con lei, e i Donnalisi sono davvero tanti.

Così ieri, lunedì 3 aprile 2023, mentre stappava la sua bottiglia di champagne in studio da vincitrice, urla: «Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto». E l'astuzia anche.