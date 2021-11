Nicolò Zenga, nozze senza familiari: lite con il fratello Andrea? Interviene papà Walter: «Sono fatti nostri»

Nicolò Zenga si è sposato con Marina Crialesi, ma nessuno della famiglia era presente. Il figlio di Walter ha provato a giustificare il fatto dicendo che per ora ha voluto fare una cerimonia intima per pochi ristretti e che per la festa ci sarà tempo. Ma l'arringa non regge per il gossip. Alle nozze infatti non era presente nessuno della famiglia e Andrea Zenga che sarebbe dovuto essere testimone è stato sostituito all'ultimo da un amico. Ad alimentare le chiacchiere ci si è messa poi una segnalazione arrivata da Deianira Marzano secondo la quale la vera motivazione per cui Andrea non fosse andato al matrimonio era per l'odio e l'invidia che Marina nutre nei confronti di Rosalinda Cannovò sua fidanzata.

APPROFONDIMENTI CALCIO Walter Zenga torna in Italia per Michela GF VIP Video TELEVISIONE Dayane Mello contro Andrea Zenga TELEVISIONE Niccolò Zenga a Domenica Live: «Ecco cosa è... TELEVISIONE Rosalinda Cannavò a Verissimo: «Dopo aver detto ti... STAR TV Andrea Zenga a Verissimo: «Il mio amore per... SOCIAL Gf Vip, live dalla casa trasmesso in differita: il montaggio... PERSONE Adua Del Vesco e Gabriel Garko

Nicolò e Andrea Zenga, il gossip

Visto il rincorrersi dei rumors i fratelli Zenga hanno postato entrambi una foto che li ritrae insieme da piccoli: «Indissolubile since '93». Se questo doveva essere un modo per mettere a tacere le chiacchiere diciamo che non ci sono riusciti molto. Infatti sempre Deianira ha ripostato la foto e ha scritto: «Andrea Zenga è un bravissimo ragazzo e un ragazzo perbene, nel caso ci fosse l'ipotesi che la sua ragazza non fosse vista con piacere al matrimonio e lui abbia deciso di non andare, non vuol dire che non voglia bene al fratello».

La reazione di Walter Zenga

Ma ora è intervenuto anche Walter Zenga. Una risposta diretta alla gossippara Marzano che lei stessa ha ricondiviso. «Rispondo a lei per rispondere a tutti... saranno fatti nostri su come e quando organizziamo le cose? Non c'era Andrea, non c'era Adua, non c'ero io, mia moglie e i miei due piccoli. Non c'era la famiglia di Marina e non c'era la mamma di Nicolò, volete sindacare anche su questo?» E conclude con un «Buona vita» che non si nega mai a nessuno.

Ma Deianara non è convinta: «Ma mi domando se è tutto ok, perchè arrabbiarsi così?»