Zaniolo, la mamma e quelle strane rapine (a distanza di pochi mesi): il caso scommesse riaccende i riflettori su Francesca Costa

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa: è questo è il reato che la Procura di Torino contesta a Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali nell'indagine sul calcio scommesse. Nella giornata del 12 ottobre gli inquirenti hanno sequestrato agli indagati i cellulari che verranno ora scandagliati, ma intanto le indiscrezioni trascinano altri nomi e ipotesi nel "caso calcioscommesse".

Se la Procura stessa non ha mai escluso la possibilità che dalle indagini possano uscire i nomi di altri calciatori coinvolti - almeno una decina secondo le prime indiscrezioni - Fabrizio Corona con il suo "Dillinger News" fa anche il nome della madre di Nicolò Zaniolo. Zaniolo, secondo Corona, non si muoveva da solo ma era appoggiato «da sua mamma Francesca Costa, che pare gestisse gli affari del figlio e fosse a conoscenza di tutto», ha scritto sul suo sito Dillinger News.

I precedenti

L'ingerenza di Francesca Costa nella vita del figlio Nicolò, però, non stupisce: a ben vedere è stata una costante per l'intera permanenza di Zaniolo nella Capitale.

Tra difese del figlio e accuse contro i suoi critici, il rapporto stretto tra i due è stato sempre sotto i riflettori, ma alla luce delle attuali accuse le controversie che hanno visto la madre al centro potrebbero forse essere rilette.

Francesca Costa fu vittima di ladri in tre distinti episodi: nel 2019, proprio sotto casa del figlio, gli fu rubata la Mini Cooper, salvo poi vedersela riconsegnata dalle forze dell’ordine pochi giorni dopo. Solo pochi mesi dopo fu vittima invece di una rapina, con la sottrazione di denaro, rolex e le chiavi del Suv. La stessa Mini Cooper nel 2020 fu oggetto di pesanti atti vandalici: venne infatti completamente smontata, come testimoniava il puntuale racconto social della Costa.

Parallelamente, procedeva tra cronca nera e cronaca la vita professionale e privata di Zaniolo, costellata di bravate e casi mediatici: mentre la sua breve carriera giallorossa si consuma velocemente, sui social e sui giornali esce di tutto.

Dalle interruzioni di gravidanza della ex Sara Scaperrotta all'audio Whatsapp in cui si registrava un incontro a luci rosse nel quartiere romano di Talenti, fino ai due episodi in cui fu beccato a fumare in discoteca, con le relative frecciate di Mourinho: «Quando non stai bene nella famiglia, devi andare via»

E mentre si intensificavano gli episodi controversi con protagonisti lui e la madre, si moltiplicavano le scritte contro di loro, comparse a Trigoria e al Colosseo. Poi, ancora, gli insulti con gli ultrà laziali e il patteggiamento nel procedimento sportivo per aver insultato l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni durante un coro sul pullman dopo la vittoria in Conference. Zaccagni è oggi sposato con Chiara Nasti, ex compagna proprio di Zaniolo che all'epoca rispose con pesanti allusioni sessuali riferite a Nicolò.

Solo il 30 gennaio scorso, poco prima dell'addio di Zaniolo alla Roma, l'assurso inseguimento in auto da parte di quelli che in teoria dovevano essere tifosi fino alla sua casa di Casal Palocco, tra minacce, insulti e il terrore della famiglia. All'epoca si parlò di ultrà arrabbati per la sconfitta della Roma a Napoli. Alla luce delle attuali accuse, però, sono tanti gli episodi che potrebbero essere passati al vaglio degli inquirenti sotto una nuova lente.