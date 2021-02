Nicole "Snooki" Polizzi, la star di “Jersey Shore” positiva al Covid: «Ho passato un San Valentino diverso»

La star dei reality tv Usa, Nicole "Snooki" Polizzi, protagonista di Jersey Shore, è l'ultima stella a rivelare di essere risultata positiva al Covid-19. La Polizzi ha pubblicato su Instagram domenica scorsa che è affetta dal Covid, che ha reso il giorno di San Valentino "un po 'diverso". Ha spiegato che inizialmente ha sperimentato quello che sembrava «un brutto raffreddore sinusale», tra cui un «mal di testa, naso chiuso e tosse lieve». Ha aggiunto: «Poi mi sono sentita super stanca e ho finito per dormire tutto il giorno, poi ho deciso di fare il test. Oggi mi sento solo intontita. Ho finito per perdere il gusto e l'odore la scorsa notte. È davvero strano. Ho mangiato una pizza al formaggio unta e non ho potuto assaggiare un accidente».

La Polizzi, che ha tre figli con il marito Jionni LaValle, ha detto che il resto della sua famiglia è risultato negativo ma si sta isolando da loro nella sua camera da letto. Sulla sua storia su Instagram, ha spiegato che quando si sentiva come una «brutta infezione del seno», ha detto: «Le mie orecchie facevano male, la mia testa era pesante, stavo tossendo - era una tosse graffiante - il mio naso era chiuso». Mi sento come se avessi corso una maratona», ha aggiunto, dopo aver rivelato la sua estrema stanchezza. Tuttavia, i suoi cari la riempivano ancora di regali di San Valentino, da lontano. «Mi sono svegliata con rose e cioccolatini gettati sul pavimento dalla mia famiglia», ha sottotitolato mostrando una foto sul pavimento mentre posava con una maschera e teneva in mano un mazzo di rose: «Apprezzo tutte le tue preoccupazioni, ma sto bene! Per favore state tutti tranquilli». Mentre il fenomeno Jersey Shore è continuato con lo spinoff Family Vacation di MTV.

© RIPRODUZIONE RISERVATA