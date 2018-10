Nicole Kidman: «Il matrimonio con Tom Cruise mi ha protetto dalle molestie di Hollywood»

Il matrimonio con Tom Cruise non ha portato solo l’amore nella vita di Nicole Kidman. All’attrice australiana, infatti, l’essere stata sposata per undici anni con un attore molto famoso ha offerto in dono anche una sorta di immunità dagli aspetti più squallidi e degradanti del mondo di Hollywood, primo su tutti quello emerso con lo scandalo Weinstein. Ad ammetterlo è stata la stessa interprete premio Oscar, che si è raccontata in un’intervista “a cuore aperto” rilasciata al New York Magazine.

«Sono stata sempre molto riluttante a parlarne ma devo dire che il matrimonio con Tom, con cui mi sono sposata molto giovane, per me ha significato anche protezione», ha esordito nel suo colloquio con il magazine statunitense, che ha dedicato il suo ultimo numero ai rapporti tra le donne e il potere, la Kidman. «Con lui mi sposai per amore ed essere la moglie di un uomo estremamente potente impedì che io venissi molestata sessualmente».

Convinta ed attiva femminista, fortunatamente, l’affascinante Nicole, cinquantun anni compiuti lo scorso giugno, non è incappata in brutte storie di violenze e abusi neanche dopo il divorzio da Cruise, giunto quasi inaspettatamente nel 2001. A separazione consumata, però, la diva di Moulin Rouge! ha vissuto ugualmente i suoi «momenti #MeToo, morti, perdite e dolore», ed è stata «costretta a crescere». Prima, ai tempi dell’unione con la star di Top Gun, conosciuta nel 1989 sul set del film Giorni di tuono e sposata il 24 dicembre del 1990 quando era appena ventitreenne, invece, l’attrice si sentiva «ancora molto avvolta nel bozzolo».

Da allora, son cambiate molte cose e col tempo, crescendo, la Kidman è riuscita a riconquistare anche la felicità perduta, ritrovata, insieme all’amore, - «il più grande della mia vita» - con Keith Urban, suo marito dal 2006. Da Urban, cantante country suo connazionale, Nicole ha avuto due bambine, Sunday Rose e Faith Margareth, le nuove arrivate di una famiglia allargata che comprende pure Isabella Jane e Connor Anthony, i due figli adottati con Cruise.

Ultimo aggiornamento: 13:33

