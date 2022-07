Nicolas Vaporidis esce allo scoperto, la prima foto social con la fidanzata "misteriosa": ecco chi è

Si è fatto conoscere all'Isola dei Famosi per quello che realmente è Nicolas Vaporidis. Ha vinto il reality, grazie alla sua schiettezza e alle sue fragilità. In Honduras ha tolto la maschera e, pur preservando la sua immensa riservatezza, ha aperto anche il suo cuore. Da intollerante al gossip era giunto nel programma di Ilary blasi con una scheda di presentazione che lo schierava tra i single. Ma poi giorno dopo giorno è venuta fuori la verità. E Nicolas non ha piu' potuto tenere nascosti i sentimenti verso una persona speciale che aveva lasciato a casa.

APPROFONDIMENTI PERSONE Marco Melandri e la moglie si sono lasciati IL VINCITORE Nicolas Vaporidis vince l'Isola dei Famosi 2022 TELEVISIONE Isola, Nicolas in lacrime: «Mi manca una persona» ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, lettera d'amore per Nicolas Vaporidis... PERSONE Nicolas Vaporidis concorrente dell'Isola dei famosi

Isola dei Famosi 2022, lettera d'amore per Nicolas Vaporidis (lui scoppia a piangere): «Ali aspettami che torno»

Nicolas Vaporidis, ecco chi è la fidanzata "misteriosa"

«Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere», aveva detto Vaporidis nel corso di una puntata del reality show timonato da Ilary Blasi. In diretta, poi, aveva ricevuto una lettera dalla sua dolce metà. Anche lei però da persona estremamente riservata ha preferito rimanere anonima. «Non vedo l'ora di rivedere una persona che sta a Londra». Si era così messo a nudo aggiungendo solo «Si chiama Ali ed è bionda». Poi piu' nulla. Nessuna foto, nessun commento. I due ragazzi hanno preservato fino a ora la loro storia d'amore.

Lo scatto social

Ma adesso Nicolas, che è un uomo diverso dopo l'esperienza in Honduras, esce allo scoperto e posta una foto con la sua dolce metà.

Isola dei Famosi 2022, Nicolas scoppia a piangere: «Mi manca una persona che ho a Londra». Chi è la misteriosa fidanzata?

Un cielo azzurro, una birra gelata tra le mani e un abbraccio. Nicolas e Alì sono in una riserva naturale nel Regno Unito e sembrano felici e spensierati. La ragazza si mostra solo a metà, è biondissima, occhi azzurri e tatuaggio sul braccio. Nessun tag nella storia di Vaporidis che rimandi a un profilo, ma facendo una ricerca pare proprio che quella nello scatto sia Ali Rinaldo. Una ragazza dal profilo chiuso, bionda e con gli occhi che sorridono proprio come quelli nello scatto con il vincitore dell'isola. Insomma nulla di certo ma pare proprio che la solare Rinaldo sia la donna che abbia rapito il cuore del tenebroso Nicolas.