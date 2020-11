Covid, Nicola Piovani: «Ho visto i medici lavorare, così è aumentato il mio disprezzo verso i negazionisti»

Nicola Piovani e la grande paura del Covid. «A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo, con sintomi evidenti e preoccupanti». A rivelare sui social di essere stato colpito dal coronavirus, e con una sintomatologia tale da destare preoccupazione, è lo stesso musicista. «Ringrazio i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico di Tor Vergata che mi hanno curato con grande scrupolo e competenza. Ho visto quanto lavorano, in quali difficoltà sono costretti a operare per curare chi soffre, chi non respira. E questo ha aumentato il mio disprezzo verso i negazionisti».

A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid, con sintomi evidenti e preoccupanti.

Ora, dopo cinque settimane passate in isolamento ospedaliero, sono tornato a casa “negativo”, guarito dal Covid e in buona forma. — Nicola Piovani (@Enneppi) November 27, 2020

Il compositore rassicura però il pubblico: «Ora, dopo cinque settimane passate in isolamento ospedaliero, sono tornato a casa negativo, guarito dal Covid e in buona forma», scrive il compositore e direttore d'orchestra, premio Oscar per “La vita è bella”.

Ringrazio i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico Tor Vergata. Vedere quanto e in che condizioni lavorano per aiutare chi soffre ha aumentato il mio disprezzo per i negazionisti.

Un ringraziamento speciale ai prof. William Arcese, Teresa Voso e Gloria Pane. — Nicola Piovani (@Enneppi) November 27, 2020

