Nicki Minaj rilasciata dopo l'arresto ad Amsterdam per possesso di droghe leggere

Nicki Minaj è stata rilasciata dopo essere stata fermata all'aeroporto di Amsterdam per possesso di droghe leggere. Sky News riporta la notizia, citando il maggiore Robert van Kapel della polizia militare olandese, che ha confermato il rilascio della rapper in serata. La Minaj, 41 anni, era stata arrestata poche ore prima di un concerto a Manchester. La polizia olandese ha dichiarato che la rapper dovrà pagare una multa per aver esportato illegalmente droghe leggere dai Paesi Bassi.

