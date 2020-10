Nicki Minaj è diventata mamma, per assistere al parto il marito Kenneth esce dal carcere

Nicki Minaj è appena diventata mamma del suo primo figlio. O figlia. Il sesso del nascituro, infatti, ancora non è noto, così come il suo nome e la rapper non ha ancora dato l'annuncio ufficiale, ma i siti americani Billboard e People confermano la notizia. L'interprete della canzone "Anaconda", ha partorito mercoledì scorso 30 settembre a Los Angeles. Per assistere al parto, anche il marito della 37enne, Kenneth Petty, attualmente in carcere, ha chiesto al giudice di poter derogare alle sue condizioni per viaggiare, con la moglie anche al di fuori degli orari di coprifuoco ed essere presente al momento della nascita del figlio. Secondo il sito americano di gossip Tmz, il permesso gli è stato accordato.

La "regina delle Barbz", come viene definita la rapper, aveva annunciato la gravidanza con diversi post su Intsagram in cui veniva ritratta con il pancione. Quella che ha ottenuto più like è stata quella firmata dal celebre fotografo David LaChappelle, in cui la Minaj appare come una novella Venere botticelliana in versione psichedelica e, soprattutto, "in stato interessante". "Love. Marriage. Baby carriage". Era stata una delle didascalie che aveva pubblicato la rapper in uno dei suoi post su Instagram. «Traboccante di gioia e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri», ha concluso.

