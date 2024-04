Niccolò Presta e Lorella Boccia, matrimonio al capolinea? I tag rimossi e il silenzio social: le indiscrezioni

Niccolò Presta e Lorella Boccia, matrimonio al capolinea? Il rumors si fa sempre più forte. Il motivo? L'assenza dai social della coppia. La ballerina e il figlio dell'agente dei vip Lucio Presta, sono sempre stati molto attivi su Instagram, e ora è un po' che non pubblicano nulla insieme. Inoltre si aggiunge la voce che i due non fossero neanche insieme il giorno di Pasqua. Nonostante nessuno dei due abbiano rimosso scatti insieme e non abbiano smesso di seguirsi, lei ora ha cominciato a togliere il tag di lui dalle foto insieme e sono tanti i followers di Lorella che le chiedono che fine abbia fatto il marito. «Ciao Lorella scusami ma volevo chiederti , tutto bene con tuo marito , siete così belli insieme alla vostra piccola» e ancora «Ma dove è finito Nik?». Tante le domande dei fan che però non hanno nessuna risposta, almeno per ora.

Niccolò Presta e Lorella Boccia, matrimonio in crisi?

Ad alimentare il chiacchiericcio anche l'assenza totale di Niccolò sui social, lui che è sempre stato molto attivo su Instagram è in silenzio da qualche giorno.

Non è la prima volta che la voce di una possibile rottura tra i due si alza, ma all'epoca il tutto si era risolto con la spiegazione che Presta fosse fuori per lavoro, cosa possibile anche ora ma molto poco credibile per i fan della coppia.

La loro storia

Insieme dal 2017, Lorella e Niccolò si conoscono nel backstage di Ciao Darwin 2016. Lei era nel corpo di ballo, lui lavorava tra gli autori. Poi qualche screzio e una cena chiarificatrice. Nel 2019 il matrimonio da favola al Castello di tor Crescenza a Roma, nel 2021 la nascita della prima figlia, Luce. Ora cosa sta succedendo?