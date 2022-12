L'errore nel trailer Netflix che mostra Harry spaventato: lui in quel momento non era con Meghan

Martedì 6 Dicembre 2022, 12:44

I due trailer diffusi da Netflix per annunciare l'arrivo della docuserie sul Principe Harry e Meghan stanno facendo discutere: gli utenti più attenti e appassionati hanno analizzato i filmati trasmessi da cima a fondo e scoperto che nel montaggio sono stati usati video di repertorio in qualche modo artefatti. Nel primissimo trailer pubblicato, si vede una foto di Harry che si protegge dai flash delle macchine fotografiche dei paparazzi, ma quella foto è stata ritagliata per omettere un particolare importante, risale al 2007: Harry aveva solo 22 anni, si trovava all'aeroporto di Heathrow e al suo fianco c'era l'ex fidanzata Chelsy Davy, non Meghan Markle. Harry e Chelsy sono stati fidanzati dal 2004 al 2011 circa e per molto tempo si pensava che sarebbe stata proprio lei a sposare il Principe ed entrare così nella Famiglia Reale Inglese. Le cose sono andate diversamente e i due sono rimasti amici. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

