Mercoledì 5 Giugno 2024, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 14:17

Abbiamo raggiunto telefonicamente Michele De Sabata, sindaco di Premieracco, il comune dove è avvenuta la tragedia del Natisone, il luogo dove hanno perso la vita tre ragazzi travolti dal fiume.

Ci sono notizie sulle ricerche il ragazzo?

No, speriamo con la bella giornata di avere novità.

Come sta il fratello del ragazzo disperso?

Un leone in gabbia, non ama i social e la televisione. Sta camminando su e giù, tormentato. Convinto di trovare suo fratello vivo

Ci sono precedenti (il caso del sub) in cui sono passati anni per recuperare il corpo?

Dove abbiamo trovato anche gli altri due corpi ci sono una serie di massi. Proprio in quei vortici c'è la possibilità (spesso) che uno annegato va sotto e finisce incastrato. Il movimento dell'acqua (insieme a limo, sassi, ghiaie) cambia ogni volta il fondo di questo tratto di fiume. Nel caso del sommozzatore, che due anni è rimasto lì, lui era in galleria e la ghiaia l'ha schiacciato, chiuso, gli ha fatto la tomba. E quindi nelle piene successive prima è stata buttata fuori una pinna, poi le bombole, la terza il corpo. Speriamo che non sia successo questo.

L'utimo caso?

Quello di uno che si è suicidato in un giorno di piena. Il fiume, da solo, l'ha restituito la settimana dopo.

Quanto tempo ha impiegato il fiume a impedire la via di fuga?

Il fiume è molto lento, molto calmo, sempre: 360 giorni all'anno. Quando abbiamo le grandi piogge a nord (esempio, sono tre giorni che sta piovendo) il terzo giorno scende l'acqua e comincia a cambiare colore. Si alza in mezza giornata, a volte due ore, a volte in tre ore. Ma è logico perché sta piovendo. Tutto questo capita molto spesso solo d'inverno. Una "bomba d'acqua" non fa nulla al fiume. In questa circostanza, invece, in tutto il bacino a nord del fiume ha buttato acqua alla grande. Ha ricevuto anche quella di tanti piccoli affluenti dei piccoli paesi che scaricano al fiume. Da quando i ragazzi sono entrati che non c'era una grossa d'acqua, era verde, a quando li porta via passano 40 minuti. L'immagine che voi vedete sta iniziando la piena, non è la piena.

Non potevano allora scappare?

Sì, ma c'era un problema: non conoscevano non sapevano dov'erano. La ragazza che era con loro che non sapevano nuotare,

All'inizio, però, non è una questione di saper nuotare.

Da dove loro entrano dovevano uscire bagnandosi. Non abbiamo testimonianza, ma immagino che chi ha paura dell'acqua e non sa nuotare, vede l'acqua limacciosa, la vede correre al suo fianco davanti a lei, ha paura e optano per chiamare i soccorsi. Per carità, una scelta giusta. Ma se arrivavano in 10 minuti, tutto si risolveva. Gli elicotteri, però, non ci non ci mettono quei tempi. Su tutti i meccanismi che ne seguono non voglio assolutamente commentare, ognuno risponderà per le proprie responsabilità. A uno del posto non sarebbe capitato. Appena vedi che sale l'acqua scappi. Sono stati anche sfortunati. Perché se i soccorsi arrivano 5 minuti prima li portano via.

Che una ragazza non sapesse nuotare chi ve l'ha detto?

L'hanno confermato i genitori. Io non l'ho mai detto fino ad oggi, ma adesso l'hanno confermato.

Aveva paura dell'acqua?

Chi ha paura dell'acqua non viene al fiume.

L'accesso al punto dove loro sono arrivati non c'è acqua?

No. Quando loro scendo c'è il sole, si fermano su questo piazzale di ghiaia enorme e si fanno delle foto loro. Scendono senz'altro prima delle 13:25, alle 13.30 arriva la prima chiamata. Quando passa l'autista dello scuolabus alle 13.35 li trova in difficoltà e chiama i carabinieri, che chiamano i pompieri che sapevano già.

Sui video c'è grande polemica. La madre di una ragazza dice che sarebbero potuti intervenire. Lei, se fosse stato là, cosa avrebbe fatto?

Io che conosco il posto sarei sceso. Come hanno fatto i nostri due colleghi. Si vedono in una foto, sono sull'isolotto.

I soccorritori sono cerchiati

Sono due operai del comune (uno con i calzoni gialli e l'altro arancioni). Ci stanno parlando. Ma a mani nude hanno potuto fare poco. Io gli avrei assolutamente detto "buttati".

Cosa potevano fare?

In quel momento l'unica possibilità era di essere presi dall'alto. Ti resta la disperazione, l'ultima possibilità. Ti butti verso il verde, ovviamente ti trascina la corrente. Ma lì poi c'è vegetazione. Fai 8 metri che mancavano alla salvezza.

Perché non si sono buttati?

Il ragazzo, nella disperazione più totale, alla fine ci prova. Va dentro l'acqua, non si butta. Ma quando arriva l'altezza oltre il ginocchio lo porta via e quindi torna indietro. A questo punto c'è il pompiere che è già arrivato (un uomo di 1,90). Si butta pure lui e lo porta via la corrente. Ha rischiato la vita.

Perché non sono tornati indietro?

Si era scavato un piccolo canyon. L'acqua non era altissima.

Perché si sono abbracciati?

Su consiglio del pompiere. Per fare massa critica contro la corrente, per fare peso.

Loro si sono visti scavare questo canyon davanti. Difficile da spiegare.

Una serie di concause davvero che non potranno mai più ripetersi. La loro speranza era di aspettare l'elicottero.

Quali cartelli ci sono sul posto?

Tre, tutti quelli obbligatori. Quello del divieto di balneazione. Quello riguardo ai mulinelli che è anche disegnato, con le tre onde, così che uno straniero lo riconosca. Quello sulle piene improvvise, invece, non è normato. E per chiudere quel fatto di strada è privato, quindi non si possono mettere i cartelli. Abbiamo messo anche un divieto d'accesso, chiedendo il permesso al proprietario perché alcuni ci andavano in macchina. Il fiume, peraltro, è della Regione.