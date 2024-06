Martedì 11 Giugno 2024, 23:17 - Ultimo aggiornamento: 12 Giugno, 10:05

«Dalla stradina per arrivare sotto il ponte ci vuole poco, al massimo 5 minuti». A rivelarlo è l'artigiano Jenco Paoloni, che vive non distante dal punto in cui è avvenuta la tragedia del Natisone.

Natisone, perché la mancata manutenzione della vegetazione ha favorito la piena improvvisa: la simulazione

Dove abita e quali sono i pericoli del fiume?

Abito a circa 100 metri dal fiume. È qui che ho imparato a nuotare, come mio nonno e mio padre. Il Natisone è a carattere torrentizio. Nasce in Italia va in Slovenia, poi ritorna in Italia. Il tratto balneabile è nella zona della Slovenia, appena passato il confine. È bellissimo, soprattutto il tratto che va da Cividale fino a Orsaria. Dagli anni 80 questo tratto non è più balneabile per lo streptococco È a carattere torrentizio. Nasce in Italia va in Slovenia, poi ritorna in Italia. Il tratto balneabile è nella zona della Slovenia, appena passato il confine. Con un’associazione di Cividale ci stiamo battendo perché torni balneabile, perché ci potrebbe essere un ritorno economico.

Lei era sul posto quando è accaduta la tragedia?

Sono passato nel secondo ponte, non in quello romano dove è successo l’incidente. Sentivo elicotteri che volavano, era inusuale abitando noi in un piccolissimo paese.

Ha visto i soccorsi?

Sono arrivati i vigili del fuoco, anche con alcune piccole imbarcazioni per poter andare controcorrente e risalire il fiume.

Come è cambiato il fiume?

Da quando non c'è più la “manutenzione” nelle Valli del Natisone, quindi non c'è lo sfalcio. Un tempo, quando pioveva, l'acqua veniva in parte assorbita dal terreno e rilasciata nei vari affluenti che portano l'acqua del Natisone. Adesso, essendoci uno spopolamento delle delle colline, l'acqua (quando piove molto) scorre sopra la terra ed entra subito negli affluenti che vanno subito nel fiume. Quindi praticamente la piena diventa improvvisa: così come si riempie, si svuota in pochissimo tempo ed ha una forza devastante. E anche dove è successo il fatto, nel tratto da Cividale a Premariacco, ci sono dei posti veramente molto stretti. E quindi l'acqua lì prende una velocità incredibile.

È un posto pericoloso?

Le "marachelle" le abbiamo fatte tutti. Quando avevo 14 anni (ora ne ho 60) il 31 di maggio (in qualunque condizione del tempo, anche con la pioggia e il fiume in piena) si doveva iniziare la stagione balneare. Siamo stati a fare il bagno con il fiume in piena. Non è un posto ostile, non è un posto brutto. Si chiama Premariacco Beach, perché quando si poteva fare il bagno è un posto bellissimo. Colori dal verde pastello, smeraldo che poi diventa azzurro. Quando si poteva fare il bagno era il divertimento nostro del posto per quasi tutta l'estate.

L'acqua che percorso fa?

L’acqua scorre sulla destra. Infatti i ragazzi, quando sono andati, non c'era l'acqua. Poi, però, quando il livello dell'acqua aumenta, invece di scorrere solo sulla destra tracima e scorre anche sulla sinistra. Questo ha fatto sì che i ragazzi fossero circondati.

Quanto impiega a riempirsi?

Bisogna vedere che quantità d'acqua è arrivata in montagna, anche a pochi chilometri da qui. Perché magari qui è bel tempo oppure pioviggina e magari in montagna piove di più. Anche perché ci sono anche degli affluenti che portano l'acqua al fiume.

Di solito le foto dove si scattano?

Con dietro il ponte romano di Premariacco, che è curvo. Visto da sotto è bellissimo. Oppure con lo sfondo dell'invaso, quindi dall'altra parte.

Quanto si impiega ad andare via?

Dalla stradina per arrivare sotto il ponte ci vuole poco, al massimo 5 minuti. C’è una “collinetta” centrale perché l’acqua di solito corre sulla destra e poi sulla sinistra. Non è stata piena devastante. Anni fa hanno dovuto fare un sifone sotto il ponte perché l’acqua scorreva sopra. Il livello dell'acqua è subito cresciuto e spinge molto. Il fondo, peraltro, è di ciottoli, si muove. Era diventato instabile. Quando l'acqua diventa torbida c’è pericolo. Non si sono resi conto che si poteva riempire. Se uno fosse stato da solo, avrebbe magari potuto tentare la fuga.