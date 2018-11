La rivelazione di Diletta Leotta su Ancelotti: «Mi ha scritto un bigliettino segreto»

Un'intervista a tutto tondo quella rilasciata da Carlo Ancelotti ai microfoni di Dazn qualche settimana fa. Al centro di tutto, ovviamente, la sua nuova esperienza a Napoli e con il Napoli, alla guida della seconda forza del calcio italiano per provare a scardinare l'egemonia della Juventus.



Durante la trasmissione Tiki Taka, però, l'altra protagonista dell'intervista, Diletta Leotta, ha svelato alcuni retroscena. «È stato un onore intervistare Ancelotti, c'è stata una chiacchierata in cui si è lasciato andare», ha detto il volto di Dazn. «Gli ho chiesto di scrivere un desiderio, il foglietto ce l’ho io a casa, gli ho promesso che non lo avrei letto fino a fine stagione». Ultimo aggiornamento: 12:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA