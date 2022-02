Naomi Campbell, la prima foto con la figlia: «Non è stata adottata»

Naomi Campbell sarà sulla copertina del numero di marzo di British Vogue con la figlia, fotografata da Steven Maisel. L’ex modella non ha mai rivelato il nome della piccola che, come confermato alla rivista, non è stata adottata.

Naomi Campbell sulla copertina di British Vogue

L’ex modella Naomi Campbell, 51 anni, sulla copertina del numero di marzo di British Vogue con la figlia, fotografata da Steven Maisel. Naomi ha mantenuto il più stretto riservo sella nascita della sua primogenita, annunciata lo scorso maggio con un post su Instagram: «Una bella piccola benedizione – ha scritto sul social - ha scelto me come sua madre. Così onorato di avere quest'anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame permanente che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande».

Pochissime persone erano a conoscenza della sua futura maternità: «Posso contare – ha spiegato a “Vogue” - su una mano il numero di persone che sapevano che la stava nascendo. Ma lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto».

I dettagli esatti sull'arrivo di sua figlia sono sconosciuti e quando le è stato chiesto se partorito, ha detto semplicemente: «Non è stata adottata, è mia figlia». L'unica volta in cui Campbell ha parlato di della piccola è stato nel settembre dello scorso anno, quando in un'intervista con la BBC l'ha descritta come "La bambina dei sogni": «È meravigliosa. È già molto indipendente, molto intelligente, vigile, dorme 12 ore. È una brava ragazza».