Naldo, morto il figlio dell'ex Udinese: aveva 4 anni. Il dramma dopo un incidente stradale

Tragedia per Naldo, difensore brasiliano con un passato in Serie A, fra le fila di Udinese e Bologna. Il figlio del calciatore, di soli 4 anni, è morto per le conseguenze di un incidente stradale. A darne notizia è l'Antalayaspor, la squadra turca dove gioca oggi il 35enne: «Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, figlio del nostro calciatore Naldo Pereira - si legge nel comunicato - che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità».

Il piccolo Davi era rimasto coninvolto un mese fa in un incidente stradale.

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il bimbo è deceduto in ospedale dove era ricoverato in terapia intensiva.

Palestrina, marito e moglie uccisi da un ubriaco. Il soccorritore: «Un bimbo sembrava morto, poi il miracolo»

Seni unutmayacağız Davi!



Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza… pic.twitter.com/JHRaKqbjfx — Antalyaspor (@Antalyaspor) October 16, 2023

Chi è Naldo

Edinaldo Gomes Pereira, classe 1988, ha giocato in Italia fra il 2013 e il 2014, indossando le maglie del Bologna e dell'Udinese. In seguito ha militato nel Getafe, nello Sporting Lisbona, nel Krasnodar e nell'Espanyol. Dal 2020 gioca in Turchia, all'Antalayaspor, con una parentesi nel 2022-2023 in prestito agli arabi dell'Al-Taawoun.