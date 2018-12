La moglie di Nainggolan: «Le mie figlie sono state minacciate»

"Permettetemi di dire una cosa, considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie, è veramente disgustoso!". L'urlo social è di Claudia Lai Nainggolan, la moglie di Radja, subito dopo la pubblicazione del presunto audio del centrocampista circolato in queste ore sul web. Il giocatore dell'Inter avrebbe manifestato la sua volontà di tornare a giocare con la Roma, a un non precisato interlocutore. Tutto questo ha scatenato l'ira dei sostenitori nerazzurri. Alcuni dei quali, in maniera ignobile, hanno deciso di attaccare via social la famiglia del belga. A farne le spese Claudia, proprio nel giorno di Natale.

Il presunto audio di Radja Nainggolan

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA