Nadia Toffa, un anno fa il malore: «Non sono guarita dal tumore, ma sono viva»

A un anno dal malore e dall'inizio della sua battaglia contro il cancro, Nadia Toffa scrive ai followers su Instagram ricordando che la vita è bella. Anche in questa occasione, parlando della ricorrenza dell'episodio che l'ha cambiata profondamente, prova a sorridere e a essere forte. Un temperamento che l'ha sempre contraddistinta in questi mesi.

Era il 2 dicembre del 2017, quando Nadia ha avuto un malore in un albergo a Trieste. I giornali hanno dato la notizia, ma non si è saputo nulla sulle sue reali condizioni fino a quando non è stata lei stessa a raccontare la sua malattia. Ha annunciato in televisione il suo "calvario" con l'intervento, la chemioterapia e la radioterapia. E proprio ieri ha ricordato l'anniversario in apertura della puntata de 'Le Iene'.

«È passato esattamente un anno dal mio malore. È stato un anno molto difficile ma grazie all’affetto dei miei amici, dei miei parenti, della mia famiglia e vostro sono qui, sorrido e dico viva la vita. Non mollate mai! Siate forti e grazie. Vi voglio un bene dell’anima... quanto bene mi avete dato in quest’anno!», ha scritto su Instagram.

