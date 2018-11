Nadia Toffa in rosa nell'ultima puntata de Le Iene: «Sono stata vittima di una truffa»

Nadia Toffa passa al rosa e lascia senza parole i suoi fan con il nuovo look, ma non è solo la parrucca ad attirare l'attenzione su di lei. Durante l'ultima puntata de Le Iene, la conduttrice è stata protagonista di un servizio perché vittima di un tentativo di truffa. Ha confessato di aver subito un colpo basso, che però non ha a che fare con la sua salute.

La giornalista, da circa un anno impegnata nella battaglia contro un tumore, è stata presa di mira perché qualcuno ha pensato di sfruttare la sua popolarità a fini commerciali e senza il suo consenso. Molti personaggi come lei sono diventati testimonial di alcuni prodotti a loro insaputa. Tra loro anche Ignazio Moser e la fidanzata Cecilia Rodríguez, la showgirl Francesca Cipriani, l’attore Marco Bocci e Valentina Vignali.

Nel servizio andato in onda sono stati mostrati dei video che riprendevano alcune dichiarazioni della conduttrice nei quali la Toffa invitava ad acquistare un prodotto che prometteva un rapido dimagrimento. È una ‘truffa’ che si è diffusa negli ultimi anni e che continua ancora oggi a raggirare molte persone, con la promessa di acquistare oggetti molto cari a un terzo del loro reale valore. E intanto su Instagram Nadia Toffa si mostra con la parrucca e ringrazia i telespettatori che anche ieri l'hanno seguita con affetto. «Ieri sera un po’ Winx un po’ cartone animato Manga. Mi sono divertita con i capelli rosa e anche a indossare gli abiti di Alessia Marcuzzi», scrive nella didascalia della foto.

