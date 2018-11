Nadia Toffa: «Grazie ai medici, rispondono ai miei sorrisi». Ed Elena Santarelli la incita: «You rock girl»

Le ultime notizie su Nadia Toffa che continua a condividere con i suoi follower i momenti più significativi del suo percorso di guarigione. Stavolta la conduttrice de Le Iene ha pubblicato su Instagram una foto dall'ospedale, in cui ringrazia infermieri e medici che «rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi». Nadia Toffa ha cominciato a mostrarsi anche senza le parrucche che indossa in tutte le puntate della trasmissione di Italia 1.

Un post di ieri, invece, in cui annunciava di essere pronta per uscire per distrarsi prima delle terapie, non è passato inosservato agli occhi di Elena Santarelli, anche lei spesso impegnata in ospedale a causa della malattia del figlio. La showgirl ha risposto al post della Toffa commentando: «You rock girl… anche noi prima di andare in ospedale ci divertiamo un casino».

