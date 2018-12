Nadia Toffa e la chemioterapia a Natale, commenti choc sui social: «Hai ricevuto il tuo dono». Lei reagisce così

Nadia Toffa in chemioterapia alla vigilia di Natale, l'hater l'attacca e lei reagisce così. La conduttrice delle Iene è una leonessa e anche durante le feste continua a combattere con coraggio la sua battaglia contro il cancro. Il 24 dicembre Nadia ha postato su Instagram una foto che la vede ritratta in chemioterapia. Neanche a dirlo, in pochi minuti la foto fa il giro dei social e piovono commenti d'affetto da parte di tanti fan. Ma tra i tanti messaggi positivi, c'è anche qualche hater che attacca la conduttrice in un momento così delicato.

Come riporta Il Giornale, su Twitter una follower - che racconta di aver perso il marito e il padre per un cancro - scrive a Nadia Toffa: «Hai ricevuto il tuo dono, il cancro». Facendo riferimento alle parole di incoraggiamento che la conduttrice aveva utilizzato qualche tempo fa, parlando della malattia.

Nadia avrebbe replicato alla signora: «Mi dispiace assai. Se avessi potuto scegliere, non lo avrei voluto. Il cancro è un mostro e lo sappiamo tutti. Ti auguro un buon Natale».

Ultimo aggiornamento: 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA