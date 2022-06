Nadal, la star del tennis diventerà papà: la moglie Maria Francisca con il pancione a Mallorca

Erano solo voci ma ora è arrivata la conferma dalla rivista "Hola!": il campione di tennis Rafael Nadal diventerà papà. La moglie Maria Francisca Perello, 33 anni, aspetta il loro primo figlio dopo 17 anni di relazione. Sulla notizia trapelata però la giovane coppia non si è ancora pronunciata e non ha fatto alcun annuncio ufficiale.

I sospetti al Roland Garros

I primi sospetti della cicogna in arrivo erano iniziati a circolare già al Roland Garros, dove Nadal ha vinto il suo 14° Open di Francia e il 22° Grande Slam diventando il più anziano campione della storia del torneo sulla terra battuta. Ma mentre lui faceva la storia, non è sfuggito ai fotografi il dettaglio sugli spalti, dove la moglie Maria indossava abiti comodi e larghi tipicamente premaman (come il vestito largo indossato alla finale). La conferma definitiva è arrivata in questi giorni con le foto esclusive scattate durante la vacanza a Maiorca sul "Great White" , lo Yacht privato di Nadal in cui Mary ha mostrato una nuova silohuette che non lascia spazio a dubbi e lascia intravedere il pancione.

Rafa e Mery, il fidanzamento e il matrimonio da favola

Rafael Nadal, 36 anni e Maria Francisca Perello, 33, sono fidanzati da 17 anni e si sono sposati nel 2019 a "La Fortaleza" l'esclusiva fortezza nel nord-est dell'isola di Maiorca che si affaccia sulla baia di Pollensa, la stessa dove si è sposata anche la star del Real Madrid Gareth Bale con Emma Rhys-Jones. Rafael Nadal aveva già annunciato nel 2018 (prima di sposarsi) la volontà di avere dei figli: «Ovviamente ho intenzione e voglio formare una famiglia. Amo i bambini e vorrei che facessero quello che vogliono nella vita» aveva detto.

Mery Francisca Perello, chi è la moglie di Nadal

La compagna del campione di tennis è una donna molto riservata. Di lei si sa solamente che ha lasciato la carriera nel mondo assicurativo per assumere la direzione della Rafael Nadal Foundation, l'organizzazione benefica da lui fondata più di dieci anni fa.