Musk vs Zuckerberg, salta l'incontro in Italia. Il proprietario di Twitter a Sangiuliano: «Mark ha rifiutato l'offerta»

Il match più atteso del momento non si disputerà in Italia. Niente Roma e niente Colosseo: non ci sarà nessun incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg nella penisola italiana. Il numero uno di Twitter, anzi, X, ha risposto al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano: «Voglio ringraziare il ministro per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza ma Zuckerberg ha rifiutato l'offerta». Nel messaggio di qualche giorno fa Sangiuliano scriveva di aver avuto una «lunga e amichevole» conversazione con Musk, spiegando che l'evento «non si terrà nella Capitale».

Musk e Zuckerberg, location "epica" in Italia per la sfida. Roma esclusa, spunta l'ipotesi Pompei

Cosa ha detto Elon Musk

«Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia - scrive ora Musk - Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere».

Botta e risposta

La storia va avanti da giugno quando Elon Musk ha sfidato Mark Zuckerberg.

Il fondatore di Facebook ha detto di essere pronto e ha detto di mandargli la posizione del luogo in cui combattere (un tempo avremmo detto "ci vediamo fuori"). Tra i due miliardari per ora c'è stata solo una sfida a distanza, con Musk, 52 anni, che continua ad allenarsi per i combattimenti Mma (arti marziali miste) e Zuckerberg, 39 anni, cultore del ju-jtsu (ha già gareggiato a vari tornei) che si tiene in forma.

Di di recente Zuckerbeg ha fissato una data: il 26 agosto. Ma sarà confermata? Elon Musk, sul social di cui è proprietario, X (un tempo chiamato Twitter), ha scritto: «Il combattimento Zuck contro Musk sarà trasmesso in live streaming su X. Tuttii i proventi andranno in beneficenza ai veterani». Il fondatore di Facebook, che oggi controlla il colosso Meta di cui fa parte Instagram ma anche Thread, social molto simile a Twitter, ha risposto sarcastico: «Diretta streaming su X? Forse dovremmo affidarci a una piattaforma più affidabile che possa effettivamente raccogliere fondi per beneficenza». Il riferimento era al super flop di maggio, quando il governatore della Florida, Ron DeSantis, scelse proprio una diretta streaming su Twitter pe annunciare la sua candidatura tra i repubblicani alla nomination per la presidenza degli Usa. Andò malissimo, la diretta dal punto di vista tecnico fu un fallimento.

La scintilla

Ma davvero il 26 agosto in una gabbia di una arena saranno protagonisti di un combattimento di Mma due degli uomini più ricchi (e potenti) al mondo? Calma. Nelle ultime ore Musk (che è anche patron di Tesla e SpaceX) ha avvertito: «Devo fare una risonanza magnetica al collo e alla parte superiore della schiena. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico prima che il combattimento possa avvenire. Lo saprò questa settimana».

Qual è stata la scintilla che ha acceso il fuoco della sfida in una storia per le verità assai bislacca? Su Twitter Musk aveva ironizzato sul lancio di un social molto simile, Thread, da parte di Zuckerberg, dicendo che il mondo non poteva essere controllato tutto dal patron di Facebook. Un utente gli aveva fatto notare che il suo rivale è uno specialista di ju jitsu, Elon allora aveva risposto: «Sono pronto per un match in gabbia se lui lo è». Subito dopo era arrivata la disponibilità di Zuck, ma ad oggi non è ancora chiaro quanto sia seria questa storia e quanto solo uno scherzo.