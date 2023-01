Sunak, premier britannico multato: senza cintura in auto seduto sul sedile posteriore

Il premier britannico Rushi Sunak è stato multato per non aver indossato la cintura di sicurezza, mentre era seduto, come passeggero, sul sedile posteriore di un'auto in movimento, come si vede chiaramente in un video pubblicato sui canali social del governo per promuovere la campagna del «levelling up» (livellamento) della spesa.

La polizia del Lancashire ha comminato a Sunak una sanzione il cui importo non è noto. Il Premier «ha pienamente accettato di aver commesso un errore e si è scusato», ha reso noto Downing Street. Già lo scorso aprile, Sunak è stato multato insieme a Boris Johnson e alla moglie Carrie per aver violato, da Cancelliere dello scacchiere, le norme sul lockdown, partecipando alla festa di compleanno per l'allora Premier nel giugno del 2020.