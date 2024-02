Mr Marra difende Fedez: «Chiara Ferragni come Wanna Marchi?». Ecco perché la frase non è stata tagliata

Lunedì 26 Febbraio 2024, 14:48

Vi ricordate delle polemiche generate dall'ospitata di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez? Ebbene, dopo il botta e risposta tra il giornalista e il marito di Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli è intervenuta con un nuovo articolo velenoso riguardo alla questione. Articolo che non è piaciuto affatto al co-conduttore di Muschio Selvaggio, Mr Marra, che ha deciso a sua volta di intervenire sui social per prendere le difese di Fedez. E, a dirla tutta, possiamo dire che il suo è un vero e proprio intervento chiarificatore. Ma cosa avrà mai detto Marra dopo il nuovo affondo portato avanti dalla Lucarelli? E, soprattutto, le sue frecciatine riguardano soltanto il podcast o anche le voci di gossip riguardanti Fedez e Chiara Ferragni? Andiamo a scoprire insieme tutto quello che ha detto. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- Chiara Ferragni, la profezia dell'ex fidanzato: cosa disse Riccardo Pozzoli nel lontano 2018. Quelle parole sono ritornate come un boomerang su Ferragni