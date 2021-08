Mottarone, «Eitan ostaggio, torni in Israele». La zia materna: sottratto da una famiglia che non lo conosceva

Mercoledì 11 Agosto 2021, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 14:28

Non c'è pace per il piccolo Eitan, il bambino sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone che ha causato 14 morti: «Eitan è stato sottratto da una famiglia che non lo conosceva, che in precedenza non era stata a lui vicina in alcun modo», denuncia denuncia Gali Peri, zia materna del piccolo, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone nel maggio scorso.

Mottarone, altri 11 indagati per l'incidente alla funivia che ha causato 14 morti

Funivia Mottarone, le immagini del momento della caduta della cabina riprese da una telecamera

Eitan è con la zia paterna

Il bambino attualmente si trova in Italia affidato alla zia paterna, Aya Biran.

L'avvocato Ronen Dlayahu, che rappresenta gli interessi del ramo familiare in Israele, ha annunciato in una conferenza stampa con la signora Peri di aver avviato un procedimento per l'adozione di Eitan ed il suo ritorno in Israele. Per il legale «Eitan è in ostaggio».

