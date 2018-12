Sandro Mayer, il nuovo direttore di DiPiù è il vice Osvaldo Orlandini

È Osvaldo Orlandini il successore di Sandro Mayer alla direzione di DiPiù: la notizia è giunta a pochi giorni dalla morte del giornalista e popolare volto televisivo. La designazione è apparsa quasi scontata: Osvaldo Orlandini, già vice di Mayer, è l'erede naturale del giornalista e opinionista tv, scomparso in ospedale a Milano pochi giorni fa.

Morto Sandro Mayer, l'esperienza a Ballando con le Stelle: «Grazie Milly Carlucci, ho imparato tanto»



La morte di Sandro Mayer ha sconvolto i telespettatori ma anche gli addetti ai lavori, a cominciare da Eleonora Daniele, che per prima aveva annunciato la triste notizia durante Storie Italiane, su RaiUno. Negli ultimi tempi, Sandro Mayer si era fatto particolarmente apprezzare dai telespettatori nel ruolo di giurato e opinionista a Ballando con le Stelle, ma le sue apparizioni televisive si sono prolungate per diversi decenni., l'editore di DiPiù, ha elogiato, un uomo in cui aveva creduto tantissimo: «Ero riuscito a strapparlo a Gente, convicendolo a fondare un nuovo settimanale. Fu così che nacque DiPiù: Sandro aveva un talento assoluto per capire come prendere le notizie da un punto diverso e di successo, aveva una particolare sensibilità per capire cosa piace ai lettori». Lo stesso editore ha annunciato la successione alla guida del settimanale:è stato il più fidato e stretto collaboratore dia DiPiù.

Orlandini, da tempo vice di Sandro Mayer, ha iniziato la sua carriera giornalistica a Il Giorno, per poi passare a Gente, dove aveva lavorato per ben 27 anni, seguendo anche casi di cronaca nera e politica di tutti gli anni '80, dalle Brigate Rosse agli omicidi di Walter Tobagi e del generale Dalla Chiesa. Proprio qui nacque la collaborazione e l'amicizia con Sandro Mayer, che lo portò con sé a DiPiù. Orlandini ha anche scritto diversi libri, due dei quali insieme a Sandro Mayer: La grande storia di Padre Pio e La grande storia di Gesù.

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA