Victor Steeman morto a 22 anni in moto mentre era in gara: ha donato gli organi e ha salvato 5 persone

Il pilota olandese Victor Steeman è morto. Il campione della MTM Kawasaki aveva 22 anni. È deceduto per le ferite riportate dopo un grave incidente con più moto avvenuto nel fine settimana in Portogallo. Era in corso la gara 1 del Mondiale FIM Supersport 300 durante il Pirelli Portugal Round all'Autodromo Internacional do Algarve.

«Il nostro Victor non ha potuto vincere quest'ultima gara. Nonostante la perdita e il dolore insopportabili, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, attraverso la sua morte, è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Ringraziamo tutti per il modo in cui avete vissuto con noi in questi giorni. Il nostro Victor ci mancherà enormemente», le parole in una dichiarazione della famiglia del pilota.

Victor è stato trasportato in aereo all'ospedale di Faro con gravi ferite alla testa mentre la gara veniva fermata sventolando la bandiera rossa. Il ragazzo è morto in ospedale.

In un comunicato, la sua famiglia ha dichiarato: «Qualcosa che hai sempre temuto come genitore di un pilota di moto è ora accaduto».

Steeman aveva ottenuto quattro vittorie e cinque podi nel corso della stagione ed era ancora in corsa per il titolo di campione del mondo. Si tratta del secondo decesso nella comunità motociclistica in pochi giorni, dopo la scomparsa di Chrissy Rouse, 26 anni.

Mathis Bellon, morto bimbo di 8 anni in minimoto: incidente al kartodromo di Ala

In seguito alla tragica notizia, sono stati resi numerosi omaggi a Steeman. Il WorldSBK ha scritto su Twitter: «Siamo profondamente addolorati per la perdita del pilota del WorldSSP300 Victor Steeman. La famiglia WorldSBK desidera inviare tutto il nostro affetto alla sua famiglia, al team e ai suoi cari. Una grande personalità, un pilota agguerrito e un'eredità lasciata per sempre nel nostro paddock. Cavalca in pace, Victor».

La MotoGP ha aggiunto: «È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del pilota del WorldSSP 300 Victor Steeman. Tutta la famiglia della MotoGP invia le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e al team di Victor in questo momento difficile. Cavalca in pace, Victor». Il collega Glenn Irwin ha dichiarato: «Riposa in pace Victor Steeman. Preso troppo presto».

Federico Esposto muore a 27 anni sul circuito di Misano: il pilota di Roma era impegnato nella Coppa Italia Un altro motociclista è gravissimo