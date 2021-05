Morto Kevin Clark, il batterista di School of Rock investito mentre andava in bicicletta: aveva 32 anni

È scomparso a soli 32 anni l’attore Kevin Clark, il batterista dell’iconico film “School of Rock”. A ucciderlo un incidente stradale: il giovane è stato ucciso ieri mentre andava in bicicletta a Chicago, investito da un’auto. Clark aveva interpretato il personaggio di Freddy Jones nel film del 2003 con protagonista un superlativo Jack Black, ed aveva preso parte a due attesissime reunion, nel 2013 e nel 2018. Il sito TMZ ha ricostruito l’accaduto: l’ex attore stava percorrendo in bicicletta una strada della Northwest Side di Chicago, all’1,20 del mattino, diretto verso casa, ed è stato investito da una Hyundai Sonata guidata da una ragazza, quando ha passato un semaforo rosso. Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza, ma è morto mezz’ora dopo il terrificante incidente. La ventenne alla guida è stata denunciata.

Clark aveva appena formato una band, Jess Bess and the Intentions, che si era esibita in un concerto per la prima volta sabato scorso. Sua madre Allison ha commentato con dolore che Kevin aveva detto il giorno prima ai suoi compagni di avventura: «Questa è la vita che voglio vivere, siete la mia famiglia musicale, e ce la faremo».

Il ricordo degli amici

Jack Black è stato uno dei primi a ricordare l’amico, sulla sua pagina Instagram: Notizia devastante. Kevin non c’è più. Era veramente troppo presto. Era una bellissima anima. Quanti ricordi. Cuore spezzato. I miei pensieri e il mio amore alla sua fmiglia e a tutta la comunità di School of Rock».

Un’altra attrice di quel film, Miranda Cosgrove, che interpretata il ruolo della manager della band Summer Hathaway, ha scritto sui social: “Sono scioccata e rattristata dalle notizie di oggi. Il mondo ha perso un’anima meravigliosa. Ricorderò sempre il tuo entusiasmo e come sei stato gentile con me. Ci mancherai sempre Kevin”.

Rivkah Reyes, che interpretava la bassista Katie, ha scritto: “Non scorderò mai i tuoi abbracci, le tue risate e la pura gioia sul tuo volto, quando ci incontravamo per caso a Chicago”.

