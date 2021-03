Morto di Covid il padre del comico Vito, star in cucina con il Gambero Rosso

Era un volto noto della tv. Lutto nel mondo della comicità e della cucina bolognese, con la scomparsa, a 85 anni di Roberto Bicocchi, babbo di Stefano Bicocchi, in arte Vito. Il padre dell'artista emiliano, volto noto del canale di cucina "Gambero Rosso" insieme al figlio, è morto a causa delle conseguenze del Covid. «Buon giorno - scrive su Instagram Vito, a fianco di una foto con il padre e in mano un piatto di tortellini - ho una brutta notizia. Papà Roberto ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao Papà».

Tanti i messaggi di affetto e di cordoglio indirizzati al comico emiliano e alla sua famiglia, sui suoi profili social e sulla pagina Facebook di "Vito con i suoi" programma di cucina in onda su Gambero Rosso. Tra le diverse manifestazioni d'affetto affidate alla Rete, anche quella dell'ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani. «Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito - scrive su Facebook - non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un mondo, se ne va una storia che ci riguarda. Sapremo conservarne il senso? Dovremo comunque provarci, per te e per noi, caro Roberto!», conclude Bersani.

Roberto Bicocchi aveva avuto la prima dose del vaccino ed era in attesa della seconda fiala, ma il virus è risultato per lui ugualmente fatale.

