Morta Gina Marie, la star del programma tv Vite al limite: aveva 30 anni

Sabato 7 Agosto 2021, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:36

Aveva solo 30 anni. È morta nella sua casa di Tuckerton, nel New Jersey, Gina Marie Krasley, una delle protagoniste della trasmissione "Vite al Limite 2020", il reality sulla lotta contro i kg di troppo di americani obesi, trasmesso in Italia da Real Time.

Nel reality, Krasley aveva rivelato che le sue lotte con il peso erano iniziate da bambina, quando aveva subito abusi fisici e verbali di suo padre e si era rifugiata nel cibo per trovare conforto. Nell'episodio aveva raccontato anche la sua relazione con sua moglie Beth e lo stress che la sua salute aveva portato sulla vita domestica della coppia.

APPROFONDIMENTI TOKYO 2020 Busà, chi è l'oro olimpico ex obeso. Ha... ADNKRONOS Obeso un italiano su due, studio conferma efficacia terapia per... IL RACCONTO Lillo: «Da bambino bullizzato perché obeso. Ho...

Busà, chi è l'oro olimpico ex obeso. Ha urlato: «Mamma, ce l'ho fatta»

Lillo: «Da bambino bullizzato perché obeso. Ho superato quei momenti grazie all'autoironia»

Dopo essere apparsa nello show, Krasley è rimasta in contatto con il pubblico tramite i social media. Come ricordato dalla famiglia anche nel suo necrologio, la danza era stata la sua passione per tutta la vita. Uno dei suoi sogni era quello di aprire una scuola di danza per bambini con bisogni speciali.

Gina Marie Krasley from #My600LbLife has died at the age of 30. Find out the other celebs we lost in 2021. 💔https://t.co/PcInigd7Is — Life & Style (@Life_and_Style) August 6, 2021

Nel frattempo, ha utilizzato TikTok per condividere la sua danza e le sue coreografie, promuovendo l'idea che «la danza non ha limiti di dimensioni». I suoi video avevano spronate altre donne di 'taglie fortì a fare lo stesso. Krasley era apparsa anche nel film di Matt Mulhern del 1998 «Walking to the Waterline».

La sua famiglia ha incoraggiato pubblicamente donazioni a enti di beneficenza per la salute mentale, in onore di Krasley, e ha chiesto ai partecipanti al funerale di indossare viola e rosa, i colori preferiti di Krasley. Krasley lascia la moglie Beth, la madre Cathy Devereux e la sorella Ali Samuels.

Dieta, bulloni nella bocca per non mangiare: l'apparecchio estremo per combattere l'obesità, è polemica

Covid, ansia e depressione nel 40% degli italiani: donne più colpite

Mangiare due porzioni di frutta riduce il rischio del diabete 2: ecco perché