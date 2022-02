Venerdì 11 Febbraio 2022, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:56

Dopo i volumi monografici su Alberto Sordi e Gigi Proietti, Il Messaggero celebra il genio e il talento di un altro nome d'eccellenza dello spettacolo italiano, quello dell'attrice romana Monica Vitti, scomparsa a novant'anni all'inizio di febbraio dopo una lunga malattia che la teneva da tempo lontana dai riflettori. In edicola da domani con Il Messaggero - al prezzo di 6,90 euro più costo copia - il volume Tutto quello che potevo dare - I mille volti di Monica Vitti, di Valeria Arnaldi, ripercorre in 128 pagine e 14 capitoli la vita dell'attrice nota come il quinto colonnello della commedia all'italiana, unica donna tra Alberto Sordi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, inserendola nel contesto del grande cinema italiano di quell'epoca.

Dalla scoperta del teatro avvenuta durante la guerra, in Sicilia, nello scantinato del palazzo che fungeva da rifugio, fino alla decisione di farne un lavoro, presa da Vitti a 14 anni contro la volontà della madre, il libro tratteggia la figura di un'artista sistematicamente e orgogliosamente fuori dai canoni.



VOCE UNICA

Come quando, respinta dall'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico perché troppo emotiva, Vitti ritentò il provino rischiando nuovamente l'esclusione per via della voce, bassa e roca, giudicata sbagliata per un'attrice. «Un medico mi disse che con le corde vocali arrugginite che mi ritrovavo potevo fare tutti i mestieri, tranne quello dell'attrice - raccontava - Se lo dice in giro, gli gridai, io m'ammazzo. E mi buttai a terra a piangere come una pazza». Sbagliato anche il naso, sbagliato quel profilo che la rendeva così diversa dal canone dell'immaginario estetico dell'epoca: un dettaglio che Vitti non volle mai cambiare, trasformandolo in una fiera battaglia personale - battaglia che avrebbe lasciato in lei profonde ferite e un'insicurezza cronica di cui non si sarebbe mai liberata. Nei capitoli del libro anche il rapporto professionale e sentimentale con il regista Michelangelo Antonioni (con lui la tetralogia dell'incomunicabilità), la scoperta folgorante della commedia (da La ragazza con la pistola di Mario Monicelli a Io so che tu sai che io so di Alberto Sordi) e l'esame di tutti i film in cui il nome di Vitti è stato associato al sentimento - Vitti moglie, Vitti amante - ma anche alla costruzione di un nuovo modo di raccontare le donne.

FEMMINISTA

Troppo «piena di pudore», come disse lei in una celebre intervista a Enzo Biagi, per «avere il coraggio» di scendere in piazza insieme alle femministe, Vitti fu femminista in modo personale e individuale, attraverso l'accurata scelta dei personaggi femminili da portare sul grande schermo. Un capitolo a parte lo occupano i film cult, Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) di Ettore Scola, Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa di Marcello Fondato, La Tosca di Luigi Magni, Polvere di stelle di Sordi e Teresa la ladra di Carlo Di Palma, e le sue incursioni nella tv, nel doppiaggio e nella musica, fra cui una Canzonissima accanto a Pippo Baudo. Chiude il volume il racconto del suo addio e i tributi di chi con Vitti ha lavorato, primo fra tutti Giancarlo Giannini, oltre ai murales e alle opere artistiche a lei dedicate. A corredo del libro - costruito raccogliendo e rielaborando rare interviste dell'attrice, suoi interventi televisivi e testimonianze d'epoca dei colleghi - anche preziose fotografie, locandine di film e scatti delle sue comparsate in tv.