Monica Vitti, l'ultimo addio alla sua Roma: il funerale alla Chiesa degli Artisti

Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre, scortato da agenti della Polizia Municipale con il feretro di Monica Vitti, per i funerali alla Chiesa degli Artisti . Ad aspettarlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri assieme a una platea di fan. Nonostante i 20 anni fuori dai riflettori, l'attrice che ha perso la vita a 90 anni non è mai stata dimenticata dal pubblico, e oggi ne è la dimostrazione