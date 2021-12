Money Mantra, Bridget Krystal (star di TikTok) pubblica la "canzone magica" e trova una busta piena di soldi

Bridget Krystal (star di TikTok) pubblica un video su TikTok con la "canzone magica" Money Mantra e quattro ore dopo trova una busta gialla nel controsoffitto con quasi tremila dollari. La scoperta incredibile è stata condivisa dalla ragazza anche in un video successivo nel quale la TikToker ha contato in diretta i soldi ritrovati, una somma complessiva di quasi tremila dollari.

Il primo video e la canzone

È usata da molti utenti del social network cinese la canzone Money Mantra di King Soon, quasi un atto scaramantico infatti nel ritornello il refrain recita "Salta, girati e troverai i soldi". Nessuno però poteva immaginare che la canzoncina potesse davvero portare al ritrovamento di denaro: tutto questo fino al caso di Bridget Krystal.

La TikToker trentunenne pochi giorni fa aveva postato un video con la canzone, poi meno di quattro ore dopo, nel seminterrato di casa sua ha trovato una busta piena di banconote.

Il ritrovamento

La ragazza nei successivi video ha raccontato di essersi trasferita nell'attuale abitazione da meno di sei mesi insieme alla sua famiglia e ha giurato di non essersi mai accorta prima della busta.

I soldi erano nascosti in un'intercapedine del controsoffitto in una busta di colore giallo. Al suo interno 2.680 euro, tutti di taglio piccolo. La TikToker ha quindi provato nei successivi video a convincere gli scettici della verità dell'insolita scoperta. Molti però hanno continuato a non crederle: «Ammetti che hai inventato tutto tu?», scrivono alcuni sotto il video. Altri invece hanno voluto credere alla trentunenne: «Ti credo! A volte la fortuna va cercata nella vita».

