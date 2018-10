Addio red carpet: l'ex moglie di Jackson, star di Baywatch, è diventata una senzatetto

Ultimo aggiornamento: 19:40

, l'ex moglie della star di Baywatch, è diventata senzatetto ed è costretta a dormire in strada. L'ex modella è stata vista frugare nei rifiuti a Hollywood, ridotta in uno stato di totale povertà. Ci sarebbe anche una dipendenza da "crystal meth" alla base della rovina della donna, che si è confessata ai microfoni di DailyMailTv: «Ho perso due lavori. Sono due anni ormai che vivo in strada. È sopravvivenza allo stato puro».In suo soccorso è intervenuta Kristin Rossetti, ex collega della Willison, che ha cercato di aiutare la vecchia amica offrendole vestiti puliti e un pasto caldo. Tuttavia Loni ha rifiutato, lasciando senza parole la Rossetti: «Sono triste, ma non puoi costringere qualcuno ad accettare il tuo aiuto». I tempi dei flash dei fotografi e dei red carpet sono lontani, il matrimonio con Jeremy Jackson finito nel 2014, ma per la 35enne c'è forse una speranza ora che l'attenzione dei media si è concentrata su di lei.