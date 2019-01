​Modella si fa ritrarre a ventre nudo con la borsa ostomica: «Non vergognatevi dei difetti»

Una donna vera, una modella americana, portatrice della 'borsà dall' età di tre anni: Jearlean Taylor, dopo aver raccontato l'esperienza di portare avanti la sua professione nonostante le difficoltà che ha incontrato, ha deciso di farsi ritrarre con la sua celata diversità, per combattere lo stigma che accompagna pazienti come lei. Dopo le foto senza veli di donne che hanno subito mastectomie, ed hanno il coraggio di esibire il loro corpo mutato; dopo tante altre immagini forti pubblicate negli anni, di sopravvissuti a varie patologie - portatori di mutilazioni, ferite e segni sul corpo - arriva ora il nudo di donna con borsa ostomica. Non era mai successo prima.Una donna vera, una modella americana, portatrice della 'borsà dall' età di tre anni: Jearlean Taylor, dopo aver raccontato l'esperienza di portare avanti la sua professione nonostante le difficoltà che ha incontrato, ha deciso di farsi ritrarre con la sua celata diversità, per combattere lo stigma che accompagna pazienti come lei.



Per ispirarli a non vergognarsi della loro condizione. Anche Taylor l'aveva tenuta nascosta per anni. Cresciuta con il sogno di diventare modella, ma temendo di non farcela per quel "difetto" protetto dagli abiti: le due borse ostomiche che raccolgono le feci e le urine che il suo organismo non poteva metabolizzare. Taylor era stata colpita giovanissima da un tumore, curato con chemioterapie potenti, che le hanno lasciato in eredità le due "borse".







Oggi a 51 anni di età, la donna di Baltimora è stata fotografata come indossatrice su più di 30 riviste di moda, ha sfilato sulle runway, ha visto il suo bel volto su cartelloni pubblicitari. Ora ha deciso di usare la sua esperienza per dare fiducia a pazienti come lei. La sua foto - reggiseno nero, maglietta aperta su pantaloni dalla vita bassa, mostra le due 'borsè legate al ventre.

