Miriam Leone si sposa con Paolo Carullo in Sicilia: chi è il fidanzato della bella attrice

Martedì 14 Settembre 2021, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 12:19

Miriam Leone si sposa. L''attrice e modella di origini catanesi è pronta a dire sì al compagno Paolo Carullo, a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova, sabato 18 settembre. La notizia non è stata annunciata ufficialmente dagli sposi ma confermata dall’amministrazione comunale della città: «L'amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all'evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data».

Chi è lo sposo

Ma chi è Paolo Carullo? Catanese come l'attrice, laureato in economia e Finanza a Milano, musicista e imprenditore. Carullo e Leone fanno coppia fissa ormai da circa due anni. Presto al cinema - Miriam è uno dei volti italiani più amati del piccolo e grande schermo. Nastro d'Argento 2021 come miglior attrice in una commedia con il film L'amore a domicilio, è esplosa in tv grazie ad alcune serie di successo. Prossimamente affiancherà Luca Marinelli e Valerio Mastandrea in Diabolik, in cui interpreterà Eva Kant, memorabile ladra, nel film diretto dai Manetti Bros.