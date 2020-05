Miriam Leone, matrimonio in vista con il nuovo fidanzato Paolo Cerullo

Matrimonio in vista per Miriam Leone, attrice ed ex miss Italia. L'attrice infatti avrebbe deciso di sposarsi con il suo nuovo fidanzato Paolo Cerullo, musicista e performer che vive a Milano. A darne notizia è il settimanale 'Chì.

Nadia Toffa, Miriam Leone assente alle Iene: l'attrice spiega perché

H&M, da Ilary Blasi a Kendall Jenner e Chiara Ferragni: Roma fa il pieno di vip

Catanese classe 1985, protagonista tra l'altro del film "L'amore a domicilio" e di serie TV come '1993' e '1994', Leone ha avuto in passato una lunga relazione con Boosta, pseudonimo di Davide Dileo, deejay e tastierista dei Subsonica, relazione finita però nel 2014. In seguito ha avuto una relazione con Matteo Martari, modello e interprete, conosciuto sul set della serie televisiva "Non uccidere".

© RIPRODUZIONE RISERVATA