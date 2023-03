Sabato 18 Marzo 2023, 09:14

La primavera è alle porte e la Tigre si prepara a uscire dalla sua tana. Quella di Mina, di primavera, si preannuncia lunghissima, tra il duetto con Blanco, il nuovo album e anche un ritorno al cinema. Naturalmente non in video, ma con la sua voce, voluta da Ferzan Özpetek nel suo prossimo film Nuovo olimpo. È davvero tutto pronto per il ritorno in grande stile dell'eterna diva, che tra pochi giorni, il 25 marzo, spegnerà le 83 candeline sulla torta.

Mina è tornata e duetta con Blanco: il riscatto del cantante dopo la figuraccia di Sanremo



LE DATE

Il regalo lo farà lei ai fan, con l'uscita, il giorno prima, del duetto con Blanco: la canzone - scritta dallo stesso cantautore di Brividi insieme al suo braccio destro Michelangelo, fatta arrivare a Mina tramite il figlio Massimiliano Pani, che è anche il suo factotum nonché portavoce ufficiale - si intitola Un briciolo di allegria e sarà inclusa sia nel nuovo album del 20enne cantautore di Brividi, che uscirà il 14 aprile, sia in quello di Mina. Inizialmente atteso già lo scorso gennaio, l'album di inediti uscirà il 21 aprile, una settimana dopo quello di Blanco. Ora il disco, il settantacinquesimo della sua carriera, ha finalmente un titolo: Ti amo come un pazzo. Le canzoni che lo compongono sono andate a raggrupparsi negli ultimi cinque anni, quelli trascorsi dall'uscita dell'ultimo disco della leggendaria interprete, Maeba (seguito lo stesso anno dal disco di cover di Lucio Battisti Paradiso, l'anno successivo da Mina Fossati e nel 2021 dalla raccolta Mina in studio). Tra i brani contenuti nell'album c'è anche Buttare l'amore, che l'anno scorso Ferzan Özpetek scelse come sigla finale della trasposizione in serie tv del suo Le fate ignoranti su Disney+, due anni dopo aver voluto Luna diamante - scritta da Fossati - ne La dea fortuna.



GLI ANNI SETTANTA

Alla collaborazione tra il regista turco e la cantante si aggiunge ora un terzo capitolo: nella colonna sonora di Nuovo olimpo, il prossimo film di Özpetek, ci saranno due canzoni interpretate da Mina. Una è la celebre Vorrei che fosse amore, l'altra sarebbe una canzone inedita tratta proprio dal nuovo album Ti amo come un pazzo. Il film, che uscirà prossimamente su Netflix, è stato girato tutto a Roma: ambientato alla fine degli Anni '70, Nuovo olimpo racconta la storia di due giovani venticinquenni, interpretati da Damiano Gavino (romano, 22 anni, visto in Un professore) e Andrea Di Luigi (27 anni, ascolano), che si innamorano ma poi sono costretti a separarsi. Nel cast anche Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo e Giancarlo Commare.

«È una persona dalla quale sono dipendente - ha detto il regista, parlando del suo rapporto con Mina - è stata la prima a leggere la sceneggiatura de La dea fortuna, ma anche quella di questa serie. Ti commenta tutto, ti dice i punti deboli subito e li indovina immediatamente. Su La dea fortuna alle dieci e mezza di sera mi ha inviato questa canzone che ho fatto montare su una scena: me l'ha regalata».

Meticolosa, puntigliosa e con le antenne dritte, Mina ha vagliato accuratamente in prima persona tutte le canzoni poi incise per l'album Ti amo come un pazzo, arrivate rigorosamente tramite posta ordinaria - attraverso buste contenente audiocassette o cd - all'indirizzo del suo ufficio a Lugano, dove la cantante vive dal 1966, scegliendo quelle da incidere: «Riceviamo anche 4mila inediti l'anno - racconta Massimiliano Pani - li cataloghiamo e li mettiamo, in ordine cronologico, in grandi sacchi. Lei li ascolta tutti. È l'unica ormai a farlo».