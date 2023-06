Venerdì 9 Giugno 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:42

Si concluderà il 10 e l'11 giugno a Roma la nona edizione di Ballando On The Road, il talent show itinerante ideato da Milly Carlucci alla scoperta di nuovi talenti di ballo. L'appuntamento è alla Galleria Commerciale Porta di Roma, a partire dalle ore 13. Insieme alla conduttrice ci saranno i danzatori Giada Lini, Simone Di Pasquale, Anastasia Kuzmina, Angelo Madonia e Samuel Peron.

«Cerchiamo il talento del ballo nelle persone normali. Negli anni», spiega Milly Carlucci, «abbiamo capito che c'è in tutte le età, dai bambini agli anziani, passando per gli adulti. C'è chi lo fa per riempire la vita, chi perché fa bene, chi perché così tiene sotto controllo la glicemia, perché trova nel ballo un modo per darsi un po' di coraggio quando la vita ti mette in difficoltà o per curare le proprie ferite».Un evento che si trasforma in un programma televisivo seriale («Fino ad oggi abbiamo avuto quattro spazi nel pomeriggio del sabato di Rai1, speriamo di poterne averne qualcuno in più, devo ancora incontrare il nuovo direttore dell'Intrattenimento Rai»), ma anche e soprattutto una sorta di ufficio di collocamento: «I migliori selezionati», racconta con orgoglio la padrona di casa, «entrano a Ballando con le stelle , dove c'è una sezione dedicata, altri sono stati arruolati come corpo di ballo de Il cantante mascherato o di altre trasmissioni tv che ci contattano. Insomma, ci fa piacere dare una occasione professionale agli appassionati di ballo».Grazie al gemellaggio tra Ballando On The Road e il Fini Dance Festival di New York, inoltre, c'è la possibilità di essere selezionati ed invitati al prestigioso Festival di Antonio Fini, sia per esibirsi sia per partecipare a stage con coreografi internazionali. Infine, c'è l'opportunità di essere scelti da Simone Di Pasquale e ricevere una borsa di studio per il Dance Camp Full Out 2023.Dopo le tappe in provincia di Bergamo (Antegnate) e Caserta (Marcianise), Ballando On The Road approda in un centro commerciale: «È una festa popolare che crea una comunità intorno a Ballando con le stelle ed è giusto che il sabato sera di Rai1 vada nei centri commerciali, ne sono felicissima. Se noi che facciamo tv», precisa la Carlucci, «pensiamo di essere altro rispetto alla gente normale allora abbiamo sbagliato tutto. Io voglio essere vicina al pubblico».La danza funziona ancora nella tv generalista? «Faccio Ballando da 18 anni, quindi ci credo; la tv cambia vorticosamente ogni anno. All'inizio di ogni stagione mi chiedo chi trovo dall'altra parte, so che i gusti del pubblico cambiano in continuazione. Non dimentichiamoci», osserva la Carlucci che il 16 giugno condurrà su Rai1 la serata per il 100° anniversario dell'Arena di Verona Opera Festival, «che in Italia ci sono sei milioni di praticanti del ballo. Non è detto che li convinci tutti a venire a vederti davanti alla televisore, ma la base c'è».Interpellata su questioni prettamente televisive come i futuri palinsesti Rai, la veterana del piccolo schermo risponde: «Ballando con le stelle è confermato, partirà ad ottobre; per la giuria se ne parlerà a settembre, ora stiamo scegliendo i concorrenti. Ci sarà una nuova edizione de Il Cantante Mascherato? È ancora tutto da decidere».Infine, sugli addii alla tv pubblica di Fazio e Annunziata e le polemiche per l'ingerenza politica: «Non conosco nel merito le vicende, non ho parlato con Fabio e Lucia, è un argomento molto delicato; in Rai passaggi, abbandoni e ritorni sono la storia e fanno parte del mercato. Niente di nuovo sotto il sole. La televisione va avanti, viene riempita ogni giorno».Galleria Commerciale Porta di Roma, Via Alberto Lionello 201; 10 e 11 giugno, a partire dalle ore 13