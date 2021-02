Mika, morta la mamma Joannie, colpita da un tumore e dal Covid: «Quell'ultimo concerto per lei»

Mika annuncia la morte della mamma Joannie, colpita nel 2019 da un tumore al cervello molto aggressivo e poi dal Covid nell'aprile dello scorso anno. Il cantante britannico Mika ha dato l'annuncio della morte della madre, avvenuta a dicembre, in un'intervista a Le Parisien pubblicata lo scorso 4 febbraio, alla vigilia della messa in onda su France 5 del concerto registrato all'Opéra Royal di Versailles lo scorso 16 dicembre.

