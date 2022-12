Mihajlovic, l'ultima apparizione pubblica: la sorpresa all'ex "nemico" Zeman

L'ultima apparizione pubblica di Sinisa Mihajlovic, deceduto oggi all'età di 53 anni in seguito a complicazioni derivate dalla leucemia, risale al 1° dicembre scorso. Una sorpresa all'ex "nemico" Zdenek Zeman con il quale, ai tempi da calciatore, non ebbe un grande rapporto. Poco più di due settimane fa Mihajlovic si è recato alla presentazione del libro dell'allenatore boemo 'La bellezza non ha prezzo' in Via Nazionale a Roma. «Zeman non ha vinto nessun trofeo, ma ha vinto molto di più di chi ne ha portati a casa molti: ha fatto giocare bene le sue squadre, ha fatto crescere i giovani, divertire i tifosi e i giocatori». Le parole di Sinisa Mihajlovic a margine dell'evento. «Prima di lui in Italia si giocava per non perdere, con lui si è iniziato a giocare per vincere. Ha lasciato il segno», ha concluso l'ex allenatore del Bologna.