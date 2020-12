Quando Mick Jagger pronosticò il 3-1 dell'Italia di Rossi alla Germania

Con la stessa maglia addosso, a rivederli oggi, un po' si somigliano Mick Jagger e Paolo Rossi. Nel giorno della scomparsa di Pablito, il déjà-vù è un algoritmo che nelle ricerche sui social ti mostra foto e immagini di anni indimenticabili. E di aneddotti. L'11 luglio 1982 l'Italia vince il campionato del mondo battendo in finale la Germania per 3-1. Nello stesso giorno, a Torino, suonano i Rolling Stones in un concerto storico. Sul palco, con la maglia dell'Italia, Mick Jagger saltella come i campioni di Bearzot che, contemporaneamente in Spagna, portano a casa il "Mundial 82". Il cantante inglese prima del concerto aveva pronosticato il risultato di Madrid: "Finirà 3-1". E così fu con i gol di Rossi, Tardelli e Altobelli che regalarono all'Italia la terza Coppa del Mondo. E agli appassionati di rock un'immagine epica: Mick Jagger con la maglia azzurra.

